Unitedhealth Aktie: Aufgepasst!

Die Gesundheitsdienstleister Unitedhealth hat eine Dividendenrendite von 1,39 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 92,28 % als niedrig eingestuft wird. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,8 zeigt, dass das Unternehmen unterbewertet ist im Vergleich zum Branchenmittel von 102,07. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine neutrale Einschätzung, da die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen zeigt. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu der Gesamteinstufung "Schlecht" führt. Trotzdem wurden auch gleich viele positive und negative Signale abgegeben, was zu einer "Neutral" Einschätzung führt.

Insgesamt wird Unitedhealth also aufgrund der Dividendenrendite, des KGVs und des Anleger-Sentiments als "Schlecht" eingestuft.