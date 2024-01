Unitedes Cellular Preferred 5.500% due 2070-Anleger sollten sich noch gedulden!

Weitere Suchergebnisse zu "United States Cellular Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der United States Cellular liegt bei 46,85, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Für den RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergibt sich mit einem Wert von 45,27 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der United States Cellular bei 17,65 USD, was einer Entfernung von +13,36 Prozent vom GD200 (15,57 USD) entspricht. Dies ist ein positives Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 16,86 USD auf. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +4,69 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der United States Cellular-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen vorwiegend positiv gegenüber United States Cellular eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen und an drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf der Grundlage dieser Stimmungsanalyse erhält United States Cellular daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf United States Cellular über einen längeren Zeitraum deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung hin. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" in diesem Punkt.