Unitedes Cellular Preferred 5.500% due 2070 Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Für die United States Cellular liegt der RSI bei 46,85, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 45,27, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber United States Cellular eingestellt waren. Es gab fünf Tage lang keine negative Diskussion, während an drei Tagen eine neutrale Einstellung der Anleger zu beobachten war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält United States Cellular eine "Gut"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum geben ebenfalls Einblicke in das langfristige Stimmungsbild. In diesem Fall zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung gering bleibt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der United States Cellular bei 17,65 USD, was +13,36 Prozent Entfernung vom GD200 (15,57 USD) entspricht, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen betrachtet, weist einen Kurs von 16,86 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unterm Strich wird der Kurs der United States Cellular-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.