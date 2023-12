Unitedes Cellular Preferred 5.500% due 2070 Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die technische Analyse der United States Cellular-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 15,44 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 17,8 USD weicht somit um +15,28 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 16,31 USD über dem letzten Schlusskurs (+9,14 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die United States Cellular-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der United States Cellular-Aktie ist überwiegend positiv. Positive Themen dominierten in den vergangenen Tagen die Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie gab. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet der United States Cellular-Aktie einen Wert von 19,42 für den RSI7 (sieben Tage) zu, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Der RSI25 (25 Tage) ergibt einen Wert von 30,66, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.