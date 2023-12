Unitedes Cellular Preferred 5.500% due 2070 Aktie: Was soll die Aufregung?

Weitere Suchergebnisse zu "United States Cellular Corp":

Die United States Cellular-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 15,5 USD verzeichnet, was einer Abweichung von +11,55 Prozent vom letzten Schlusskurs (17,29 USD) entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 16,6 USD, und der letzte Schlusskurs weist nur eine geringe Abweichung von +4,16 Prozent auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der United States Cellular liegt bei 63,85, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 46 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich daher für die United States Cellular-Aktie eine neutrale Bewertung basierend auf technischer Analyse, Sentiment und Buzz sowie Anleger-Stimmung.