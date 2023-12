United Utilities Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Weitere Suchergebnisse zu "United Utilities":

Das Unternehmen United Utilities bietet aktuell eine Dividendenrendite von 4,21 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Wasserversorgung einen etwas geringeren Ertrag von 0,48 Prozentpunkten bedeutet. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Konzerns eine Bewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die United Utilities-Aktie beträgt derzeit 54 in den letzten 7 Tagen, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 44,99, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite der United Utilities-Aktie um mehr als 10 Prozent darunter. Die Branche "Wasserversorgung" erzielte eine mittlere Rendite von 18,39 Prozent, während United Utilities lediglich 8,34 Prozent erreichte. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der United Utilities-Aktie um 6,96 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs jedoch nur um 2,49 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die United Utilities-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.