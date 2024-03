United Utilities Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "United Utilities":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von United Utilities liegt aktuell bei 14,31, was 99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1007 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung rund um United Utilities wird auch positiv eingeschätzt. Analysten haben auf sozialen Plattformen überwiegend positive Kommentare und Befunde festgestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer positiven Einstufung der Aktie führt.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind 0 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das Durchschnittsrating für das Wertpapier ist somit "Neutral". Die Analysten rechnen mit einem Kursziel von 1290 GBP, was einem Anstieg um 22,39 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (1054 GBP) entspricht. Basierend auf diesen Einschätzungen erhält United Utilities eine Empfehlung von "Gut".

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat United Utilities in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +6,56 Prozent im Vergleich zur Branche "Wasserversorgung" erzielt. Auch im Vergleich zum Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält United Utilities auch in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.