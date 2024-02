United Utilities Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "United Utilities":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von United Utilities beträgt derzeit 14,31, was 99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 968 liegt. Dies zeigt, dass die Aktie der Wasserversorgungsbranche aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Daher erhält United Utilities auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die United Utilities-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die United Utilities-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu United Utilities vor. Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1290 GBP festgelegt, was ein Aufwärtspotenzial von 25 Prozent bedeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 1032 GBP. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung und insgesamt erhält United Utilities somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die United Utilities-Aktie hatte in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1019,62 GBP. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1032 GBP, was eine 1,21%ige Abweichung darstellt und daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bekommt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt wurden analysiert. Der letzte Schlusskurs (1061,84 GBP) liegt nahe dem 50-Tages-Durchschnitt (-2,81% Abweichung), weshalb die United Utilities-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Insgesamt erhält United Utilities daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von United Utilities liegt bei 74,8 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25 Tage basiert, liegt bei 52,74, was darauf hinweist, dass United Utilities weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält United Utilities eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.