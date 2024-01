United Utilities ADR Aktie: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "United Utilities":

Analystenbewertung: Die Aktie von United Utilities wurde in den letzten zwölf Monaten insgesamt von Analysten aus Research-Abteilungen mit 0 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu United Utilities. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von United Utilities liegt bei 1290 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 1059,5 GBP liegt, wird eine erwartete Kursentwicklung von 21,76 Prozent prognostiziert, was als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten die Einschätzung "Gut" für die Aktie von United Utilities.

Sentiment und Buzz: Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Untersuchungen zeigen, dass die Aktivität und Diskussionsintensität bezüglich United Utilities unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für United Utilities zeigt ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von United Utilities bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Technische Analyse: Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird United Utilities derzeit als "Neutral" betrachtet. Der GD200 des Wertes liegt bei 1022,71 GBP, während der Kurs der Aktie (1059,5 GBP) um +3,6 Prozent über diesem Trendsignal liegt, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 1078,54 GBP, was einer Abweichung von -1,77 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält United Utilities daher das Rating "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.

Relative Strength Index (RSI): Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt, was den sogenannten Relative Strength Index (RSI) ergibt. Basierend auf dem 7-Tage-RSI liegt United Utilities bei 63,31 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis liegt bei 55,91, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält United Utilities auch für den RSI eine "Neutral"-Bewertung in dieser Analyse.