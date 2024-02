United Utilities ADR Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die United Utilities-Aktie wird aus technischer Sicht neutral bewertet. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ergibt einen Schlusskurs von 1019,62 GBP, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 1032 GBP lag, was einer Abweichung von +1,21 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1061,84 GBP zeigt eine Abweichung von -2,81 Prozent. Daher wird die Aktie auch auf dieser kurzfristigen Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die United Utilities-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 8,34 Prozent erzielt, was 2,03 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dieser beträgt in der Branche "Wasserversorgung" 6,31 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende ist das Verhältnis zum Aktienkurs bei United Utilities derzeit bei 4, was einer negativen Differenz von -0,74 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Im fundamentalen Bereich weist die United Utilities-Aktie ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 14,31 auf, was 99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 968 liegt. Daraus ergibt sich, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Sollten United Utilities ADR Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich United Utilities ADR jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen United Utilities ADR-Analyse.

United Utilities ADR: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...