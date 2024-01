United Utilities ADR Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die United Utilities-Aktie wird derzeit aus verschiedenen Perspektiven bewertet. Bei der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung sowohl auf der Grundlage des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage. Der derzeitige Kurs liegt jeweils in geringer Abweichung zum Durchschnitt.

Die Bewertung von Analysten für die langfristige Einstufung der Aktie ergibt ebenfalls ein "Neutral". Im letzten Jahr erhielt die Aktie 0 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen. Das Kursziel liegt im Mittel bei 1290 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 24,88 Prozent darstellt. Insgesamt wird die Aktie von Analysten als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über United Utilities diskutiert wurde. Dies spiegelt sich auch in der Einschätzung des Anleger-Stimmungsbarometers wider, das der Aktie eine "Gut"-Bewertung gibt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) erhält die Aktie auf 7- und 25-Tage-Basis jeweils eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI liegt in einem Bereich, der weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die United Utilities-Aktie aus verschiedenen Analysepunkten.

