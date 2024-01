United Therapeutics Aktie: Ein wahrer Champion!

Die technische Analyse zeigt, dass die United Therapeutics-Aktie derzeit neutral bewertet wird. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 227,07 USD, was ähnlich dem letzten Schlusskurs von 228,18 USD ist. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 230,71 USD weist eine ähnliche Nähe zum Schlusskurs auf. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Anleger in sozialen Medien bewerten United Therapeutics in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die Kommunikation über United Therapeutics in sozialen Medien zeigt in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wird über das Unternehmen deutlich mehr diskutiert als normal, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was eine "Gut"-Bewertung nach sich zieht. Der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt hingegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für United Therapeutics.