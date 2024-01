United Therapeutics Aktie: Das kann sich sehen lassen!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Aktie von United Therapeutics stattgefunden. Davon waren 6 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zusammengefasst ein "Gut"-Rating für die United Therapeutics-Aktie ergibt. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, bei denen es zu 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen kam. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" auf kurzfristiger Basis. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Ratings der Analysten ergibt, liegt bei 302,83 USD. Dies zeigt ein Aufwärtspotential von 37,72 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 219,89 USD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Alles in allem erhält United Therapeutics somit ein "Gut"-Rating für diesen Analysepunkt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen United Therapeutics gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment insgesamt eine "Gut"-Einschätzung.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von United Therapeutics bei 13,54, was unter dem Branchendurchschnitt (87 Prozent) liegt. Die Branche "Biotechnologie" weist einen Wert von 104,58 auf. Demnach ist die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat United Therapeutics in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,65 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um 25,43 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -37,08 Prozent im Branchenvergleich für United Therapeutics. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 17,21 Prozent im letzten Jahr, wobei United Therapeutics 28,87 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.