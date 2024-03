United Therapeutics Aktie: Immer langsam!

United Therapeutics hat in den vergangenen 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 6,24 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche eine Outperformance von +8,39 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -4,7 Prozent verzeichnete, lag United Therapeutics mit einer Überperformance von 10,94 Prozent weit darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich bei United Therapeutics eine mittlere Diskussionsintensität feststellen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für United Therapeutics in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200, während die Aktie auf Basis des GD50 eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die United Therapeutics-Aktie weder überkaufte noch -verkaufte Werte, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für United Therapeutics.