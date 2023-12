United Therapeutics Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die United Therapeutics-Aktie wird von Analysten aktuell positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 6 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben. Auch in aktuellen Reports wird die Aktie im Durchschnitt positiv eingeschätzt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 302,83 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 19,18 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Prognose erhält die United Therapeutics-Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende liegt die United Therapeutics-Aktie mit einer Rendite von 0 Prozent 2,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Im Vergleich zur Branche "Biotechnologie" wird die Aktie daher als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Durchschnitt liegen. Aufgrund dieser Ausprägungen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur Gesundheitspflege-Branche hat die United Therapeutics-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,99 Prozent erzielt, was 78,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Biotechnologie-Branche liegt die Aktie sogar 114,41 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.