United Tennessee Bankshares Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Für die United Tennessee Bankshares-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 100, was auf eine überkaufte Aktie hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 100, was ebenfalls auf eine Überbewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für die Aktie nach RSI-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Laufe der Zeit lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu. Für United Tennessee Bankshares zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert ergibt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger unterhielten sich weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Für Anleger, die in die Aktie von United Tennessee Bankshares investieren, ergibt sich eine Dividendenrendite in Höhe von 3,29%. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Thrifts & Hypothekenfinanzierung bedeutet dies einen geringeren Ertrag von 134,7 Prozentpunkten. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns als "Schlecht" ergibt.