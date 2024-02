Tidewater Midstream and Infrastructure Aktie: So kann man sich irren!

In den letzten Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen in der Kommunikation über Tidewater Midstream And Infrastructure in den sozialen Medien. Es gab keine klare Verschiebung zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Daher hat die Redaktion die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Tidewater Midstream And Infrastructure unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tidewater Midstream And Infrastructure mit einem Wert von 33,48 unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstiger erscheint, vor allem im Vergleich zu Wachstumsaktien, die in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Durch diesen verhältnismäßig niedrigen Wert kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Tidewater Midstream And Infrastructure derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 4,15 Prozentpunkte (3,88 % gegenüber 8,04 %), was zu der Einstufung "Schlecht" führt.

Die technische Analyse der Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,98 CAD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug hingegen 0,88 CAD (-10,2 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (0,99 CAD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,11 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält Tidewater Midstream And Infrastructure insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.