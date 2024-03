United Tennessee Bankshares Aktie: Jetzt ist alles möglich

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die United Tennessee Bankshares wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI an, dass die United Tennessee Bankshares überkauft ist, wodurch das Wertpapier mit "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über die United Tennessee Bankshares in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da es keine deutliche Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen gab. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Hier wurde unwesentlich mehr oder weniger über die United Tennessee Bankshares diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Im Bereich der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von United Tennessee Bankshares als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 11,94 insgesamt 65 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung", der bei 34,3 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Hinsichtlich der Anleger-Stimmung wurde die United Tennessee Bankshares in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.