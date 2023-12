United Tennessee Bankshares Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die United Tennessee Bankshares schüttet derzeit Dividenden aus, die niedriger sind als der Durchschnitt in der Branche Thrifts & Hypothekenfinanzierung. Der Unterschied beträgt 135,19 Prozentpunkte (3,29 % gegenüber 138,48 %). Deshalb wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für die United Tennessee Bankshares liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet wird, beläuft sich ebenfalls auf 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der United Tennessee Bankshares derzeit bei 17,71 USD, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 18,25 USD, was einem Abstand von +3,05 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 18,17 USD, was einer Differenz von +0,44 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf beiden Zeiträumen.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der United Tennessee Bankshares bei 11,62, was unter dem Branchendurchschnitt von 15,95 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.