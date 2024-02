United Strength Power Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Aktienkurs von United Strength Power hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -41,04 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -10,42 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -30,62 Prozent für United Strength Power führt. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -4,88 Prozent, und United Strength Power lag 36,17 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -8,52 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 5,28 HKD mit dem aktuellen Kurs (4,83 HKD) vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,02 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der United Strength Power liegt bei 62,22, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 für die United Strength Power bewegt sich bei 55, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 62,87, was 66 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 37. Aufgrund dieser Überbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.