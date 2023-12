United Strength Power Aktie: Knallt es bald?

Die Analyse von United Strength Power zeigt gemischte Signale. Die Diskussionsintensität im Netz ist im Vergleich zur üblichen Aktivität neutral, ohne signifikante Veränderungen in der Stimmung. Die Dividendenrendite von 0 Prozent liegt unter dem Branchendurchschnitt von 5,42%, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 66,84 deutlich höher als der Branchendurchschnitt von 40,8, was auf eine Überbewertung hinweist. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als schlechte Empfehlung eingestuft.

Der Aktienkurs verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -39,66%, was 49,89 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 1,87 Prozent, und United Strength Power liegt 41,53 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass United Strength Power gemischte Signale aufweist und in mehreren Kategorien als "Schlecht" eingestuft wird.