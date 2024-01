United States Steel Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die technische Analyse der United States Steel-Aktie zeigt positive Anzeichen. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 29,14 USD, während der letzte Schlusskurs bei 47,96 USD liegt, was eine Abweichung von +64,58 Prozent darstellt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 37,55 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von +27,72 Prozent. Dadurch erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf die Dividende weist die United States Steel-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0,6 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8328,51 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 46, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die United States Steel-Aktie eine Rendite von 92,01 Prozent erzielt, was 38 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Aktie mit einer Rendite von 37,78 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.