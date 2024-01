United States Steel Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Weitere Suchergebnisse zu "Fosun International":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von United States Steel liegt derzeit bei 10,14 und ist damit um 89 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 95 im Bereich Metalle und Bergbau. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer positiven Bewertung auf dieser Stufe führt.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber United States Steel in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab sieben positive und fünf negative Tage, während es an zwei Tagen keine klare Richtung gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält United States Steel daher eine positive Bewertung für die Anlegerstimmung.

Die Analyse des Sentiments zeigt, dass es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung gab. Daher bewerten wir dieses Kriterium als neutral. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien hat keine signifikanten Unterschiede gezeigt, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält United States Steel somit eine negative Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der United States Steel-Aktie der letzten 200 Handelstage um 61,8 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt um 22,41 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit eine positive Bewertung für die einfache Charttechnik.