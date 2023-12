United States Steel Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Aktie von United States Steel wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet, da das KGV mit 7,3 insgesamt 92 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der 94 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt United States Steel derzeit mit 0,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Differenz zur "Metalle und Bergbau"-Branche beträgt -8273,29 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Das Anleger-Sentiment rund um die United States Steel-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für United States Steel liegt bei 0,84 und der RSI25 bei 17,26, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt erhält die United States Steel-Aktie aufgrund der fundamentalen Analyse eine positive Bewertung, während das Anleger-Sentiment und die Dividendenpolitik zu einer negativen Einschätzung führen. Der RSI deutet jedoch auf eine positive Dynamik des Aktienkurses hin.