United States Steel Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die United States Steel-Aktie zeigt laut der technischen Analyse ein positives Bild. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft derzeit bei 30,37 USD, was einem Abstand von +56,24 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 47,45 USD entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 40,77 USD, was einer Differenz von +16,38 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird. Insgesamt ist die Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume also "Gut".

Das Sentiment und Buzz rund um die United States Steel-Aktie hat sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies zeigt sich in einer abnehmenden Aufmerksamkeit in den sozialen Medien sowie negativen Auffälligkeiten im Stimmungsbild, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich jedoch ein positiveres Bild. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10,14, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 95,69. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung.

Im Branchenvergleich zeigt die United States Steel-Aktie ebenfalls eine starke Performance. Mit einer Rendite von 92,01 Prozent liegt sie mehr als 38 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien". Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche mit einer mittleren Rendite von 54,32 Prozent schneidet die Aktie mit 37,69 Prozent deutlich besser ab. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.