United States Steel Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die United States Steel-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse und zeigt, dass die United States Steel-Aktie überverkauft ist, wodurch sie ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist die United States Steel-Aktie eine Dividendenrendite von 0,6 % auf, was 8327,9 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 8328,51 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bezüglich der United States Steel-Aktie war in den letzten zwei Wochen neutral. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

Im Branchenvergleich hat die United States Steel-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 92,01 % erzielt, was eine Outperformance von +17,54 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.