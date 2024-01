United States Steel Aktie: Der ganz große Wurf!

Die United States Steel-Aktie ist Gegenstand von Analysen und Bewertungen hinsichtlich ihrer Dividendenrendite, Analysteneinschätzungen, technischen Analyse und fundamentalen Kennzahlen.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,6 Prozent, was 8341,79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die United States Steel-Aktie abgegeben. Davon erhielten 0 Bewertungen die Note "Gut", 3 Bewertungen "Neutral" und 1 Bewertung "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die United States Steel-Aktie. Aktuelle Reports der Analysten bestätigen diese Einschätzung, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 35,5 USD und einem Abwärtspotential von -25,78 Prozent. Das führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der United States Steel-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 30,48 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 47,83 USD liegt, was einer "+56,92 Prozent"-Abweichung entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (41,04 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die fundamentale Analyse ergibt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 10 liegt, was bedeutet, dass für jeden Euro Gewinn von United States Steel die Börse 10,14 Euro zahlt. Dies ist 89 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Aufgrund des unterbewerteten KGV wird das Wertpapier daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Insgesamt erhält die United States Steel-Aktie somit verschiedene Bewertungen in den Bereichen Dividendenrendite, Analysteneinschätzungen, technischer Analyse und fundamentaler Analyse, die zu einer uneinheitlichen Gesamtbewertung führen.