United States Steel Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Dividendenrendite der United States Steel-Aktie liegt aktuell bei 0,6 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Metalle und Bergbau" einen geringeren Ertrag von 8341,77 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat die United States Steel-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 92,01 Prozent erzielt, was mehr als 38 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" erreichte eine mittlere Rendite von 54,32 Prozent, was bedeutet, dass United States Steel auch hier mit einer Rendite von 37,69 Prozent deutlich über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analystenbewertungen für die United States Steel-Aktie zeigen, dass von insgesamt 4 Bewertungen keine als "Gut" eingestuft wurden, 3 als "Neutral" und 1 als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 35,5 USD, was einem Abwärtspotential von -25,18 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für das Wertpapier.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI der United States Steel-Aktie liegt bei 84,67 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Insgesamt erhält die United States Steel-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.