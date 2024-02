United States Steel Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Analysten schätzen die Aktie der United States Steel auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 0 die Aktie als "Gut", 3 als "Neutral" und 1 als "Schlecht". Innerhalb eines Monats wurden 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen abgegeben. Somit wird die Aktie derzeit als "Neutral" bewertet. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 35,5 USD, was einer Erwartung von -23,87 Prozent entspricht. Der aktuelle Schlusskurs beträgt 46,63 USD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

Die charttechnische Entwicklung der United States Steel-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 31,49 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 46,63 USD (Unterschied +48,08 Prozent), was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (43,5 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+7,2 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit wird die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende ist die United States Steel mit einer Ausschüttung von 0,6 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (8356,3 %) niedriger bewertet, mit einer Differenz von 8355,69 Prozentpunkten, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche hat die United States Steel in den letzten 12 Monaten eine Performance von 92,01 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 7,53 Prozent gestiegen sind, was zu einer Outperformance von +84,48 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die United States Steel mit einer Überperformance von 84,48 Prozent über dem Durchschnittswert von 7,53 Prozent. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.