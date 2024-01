United States Steel Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die technische Analyse der United States Steel zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 31,06 USD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da ihr Kurs bei 48,31 USD liegt und somit einen Abstand von +55,54 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 42,45 USD, was einer Differenz von +13,8 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt erhält die United States Steel-Aktie daher auf Basis dieser beiden Zeiträume die Bewertung "Gut".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber United States Steel, wobei es fünf positive und sechs negative Tage gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren dagegen hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung von unserer Stimmungsanalyse führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,14 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Metalle und Bergbau" liegt. Dadurch kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden, und erhält auf fundamentaler Basis ein "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die United States Steel-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 92,01 Prozent erzielt, was 71,03 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.