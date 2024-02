United States Steel Aktie: War das schon alles?

Derzeit befindet sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von United States Steel bei 10, was bedeutet, dass die Börse 10,14 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung von 89 Prozent. Im Bereich "Metalle und Bergbau" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 90, was ebenfalls auf eine Unterbewertung hinweist und auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird die United States Steel derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 31,78 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 45,59 USD liegt, was einer Abweichung von +43,46 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 44,18 USD liegt, was einer Abweichung von +3,19 Prozent entspricht.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz rund um United States Steel haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet wird. Es wurde weniger über das Unternehmen gesprochen, was zu einer leichten Reduktion der Kommunikationsfrequenz führte.

Die Analysteneinschätzung für die Aktie der United States Steel ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung. Innerhalb eines Monats gab es eine neutrale Einschätzung, während das Kursziel für die Aktie im Mittel bei 41,5 USD liegt, was einer erwarteten Kursentwicklung von -8,97 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertung von Analysten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.