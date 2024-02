United States Steel Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Aktie von United States Steel wird derzeit anhand verschiedener Kennzahlen bewertet. Gemäß dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Bewertung bei 10,14, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Metalle und Bergbau" einen Abschlag von 89 Prozent bedeutet. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und wird daher aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

Die Analysten bewerten die Aktie langfristig als "Neutral", wobei von 18 Analysten insgesamt 3 eine neutrale Einschätzung abgeben. Kurzfristig gibt es ebenfalls eine neutrale Bewertung, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 35,5 USD, was einem erwarteten Rückgang von 23,87 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur Branche hat die Aktie von United States Steel in den letzten 12 Monaten eine Performance von 92,01 Prozent erzielt, was eine Outperformance von 84,48 Prozent gegenüber ähnlichen Unternehmen in der "Metalle und Bergbau"-Branche darstellt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Aktie deutlich über dem Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende liegt United States Steel mit einer Ausschüttung von 0,6 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 8356,3 %. Diese große Differenz von 8355,69 Prozentpunkten führt zu einer negativen Bewertung und klassifiziert die Dividende als "Schlecht".

Ungeachtet dessen zeigen die Bewertungen aus fundamentaler Sicht und im Branchenvergleich, dass die Aktie von United States Steel gemischte Signale sendet und von Analysten als "Neutral" eingestuft wird.