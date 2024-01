United States Steel Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

United States Steel hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Neutral" mit 0 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu United States Steel. Die durchschnittliche Kursprognose von 28,25 USD ergibt ein Abwärtspotential von -41,57 Prozent, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hindeutet. Insgesamt erhält United States Steel eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie nur eine geringe Aktivität im Netz aufweist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was auf eine "Neutral"-Wert-Einstufung hindeutet. Insgesamt erhält United States Steel in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) ist United States Steel unserer Meinung nach unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 10,14, was einen Abstand von 89 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 94,74 ergibt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die United States Steel-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist und erhält daher eine "Gut"-Einstufung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für United States Steel.