United States Steel Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Aktie von United States Steel hat in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Gut" in Bezug auf den Sentiment und Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen weitgehend unverändert und führte zu einer "Neutral"-Einstufung in diesem Bereich. Insgesamt wird die Aktie von United States Steel als "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte United States Steel in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 92,01 Prozent, was einer Outperformance von +84,37 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite deutlich höher, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der United States Steel-Aktie mit +54 Prozent Entfernung vom GD200 (31,28 USD) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, weist einen Kurs von 43 USD auf, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der United States Steel-Aktie als "Gut" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbau-Branche weist die Dividende von United States Steel mit 0,6 % eine niedrigere Ausschüttung auf, was zu einer Einstufung von "Schlecht" in diesem Bereich führt.