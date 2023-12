United States Steel Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von United States Steel liegt bei einem Wert von 10, was bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Metalle und Bergbau" Branche unterbewertet ist. Der gleitende Durchschnittskurs der United States Steel beträgt 29,02 USD, während die Aktie selbst bei 48,65 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von +67,64 Prozent und zum GD50 von +30,67 Prozent. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf technischer Ebene.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der United States Steel als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 42,46 und der RSI25 bei 14,14, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. In den letzten zwölf Monaten erhielt die United States Steel insgesamt 4 Analystenbewertungen, wovon die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Die Kursprognose deutet auf ein Abwärtspotential von -41,93 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die United States Steel somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den Analysteneinschätzungen.