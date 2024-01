United States Steel Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Dividendenpolitik von United States Steel wird derzeit als "Schlecht" eingestuft, da das Unternehmen niedrigere Dividenden als der Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau ausschüttet. Der Unterschied beträgt 8341,76 Prozentpunkte (0,6 % gegenüber 8342,36 %).

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber United States Steel. Es gab sieben positive und fünf negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für United States Steel zeigt eine Ausprägung von 61,21 für 7 Tage, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Für 25 Tage beläuft sich der RSI25 auf 19,42, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating "Gut" für das Unternehmen.

Analysten schätzen die Aktie von United States Steel langfristig als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 0 Gut, 3 Neutral und 1 Schlecht. Es liegen keine neuen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 28,25 USD, was einer Erwartung von -41,49 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.