United States Steel Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Aktienkurs von United States Steel hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 35,85 Prozent erzielt, was 21,62 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" (14,23 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" liegt bei 14,23 Prozent, und die United States Steel Aktie übertrifft diesen Wert um 21,62 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Von den 4 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die United States Steel-Aktie waren 0 als "Gut", 3 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft. Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier ist somit "Neutral". Es liegen keine neuen Analystenupdates zu United States Steel vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 28,25 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -28,17 Prozent fallen könnte. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über United States Steel überwiegend negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 0,84, was auf einen guten Zustand der Aktie hindeutet. Der RSI25 beträgt 17,26, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein Rating von "Gut".