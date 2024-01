United States Steel Aktie: Hammer Entwicklung!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von United States Steel. Aufgrund dessen wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält United States Steel daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

In technischer Hinsicht liegt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von United States Steel derzeit bei 29,02 USD, während der aktuelle Kurs bei 48,65 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +67,64 Prozent liegt und der GD50 für die letzten 50 Tage bei 37,23 USD, was einer Distanz von +30,67 Prozent entspricht. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet somit "Gut".

Der Relative Strength-Index ergibt für die Aktie von United States Steel eine neutrale Bewertung. Der RSI7 liegt bei 42,46, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 14,14 liegt, was eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Das Gesamtranking basierend auf dem Relative Strength-Index ist daher "Gut".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Aktie von United States Steel mit 92,01 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von 52,58 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt die Rendite von United States Steel um 39,43 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.