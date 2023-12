United States Steel Aktie: Einfach nur noch schlecht!

United States Steel (NYSE:X) wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Die Dividendenrendite liegt bei 0,6 Prozent, was 8259,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbau Branche liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 0 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen für die United States Steel-Aktie abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 28,25 USD, was einem Abwärtspotential von -41,11 Prozent entspricht, und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den Diskussionen der vergangenen zwei Wochen standen hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Schlecht" führt.

Die fundamentalen Kriterien zeigen, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von United States Steel bei einem Wert von 10 liegt, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 94,26. Dies bedeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.