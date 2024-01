United States Steel Aktie: Bloß aufpassen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander bezieht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der United States Steel liegt bei 42,46, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt einen Wert von 14,14, was auf eine "Gut"-Einschätzung hinweist.

In Bezug auf die Dividende schüttet United States Steel eine Dividendenrendite von 0,6 % aus, was 8286,56 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 8287,16 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über United States Steel besonders positiv diskutiert, wobei an sieben Tagen positive Themen vorherrschten und an sechs Tagen negative. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung heute führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder drehen, abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung in den sozialen Medien. Bei United States Steel wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" führt.