United States Lime, Minerals Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmungen und Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmungen in sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionen über United States Lime & Minerals wurde eine starke Aktivität gemessen, was zu einer positiven Änderung der Stimmungsrate führte. Daher wird dem Unternehmen insgesamt eine positive Bewertung in Bezug auf die Stimmung zugeschrieben.

In Bezug auf die Dividende weist die United States Lime & Minerals-Aktie eine Dividendenrendite von 0,42 Prozent auf, was 8328,09 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine negative Bewertung.

Aus fundamentaler Sicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von United States Lime & Minerals bei 18,22, was unter dem Branchendurchschnitt von 94,53 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine positive Bewertung basierend auf fundamentalen Kriterien.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für United States Lime & Minerals liegt der RSI7 aktuell bei 62,77 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,55, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die United States Lime & Minerals-Aktie damit ein neutrales Rating basierend auf dem RSI. Dies sind die aktuellen Einschätzungen in Bezug auf die Stimmung, Dividende, Fundamentaldaten und den RSI für United States Lime & Minerals.