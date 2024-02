United States Lime, Minerals Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "Chemed":

Die Dividendenrendite von United States Lime & Minerals liegt derzeit bei 0,35 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet eine Differenz von -8328,59 Prozent im Vergleich zum Branchenwert von 8328,93. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

Im Bereich der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von United States Lime & Minerals mit einem Wert von 20,11 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 77,48. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und wird daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 256,66 USD der United States Lime & Minerals-Aktie um +8,9 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Distanz zum GD200 bei +22,36 Prozent, was auch als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über United States Lime & Minerals zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls negative Signale. Aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit und der geringeren Diskussionen wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.