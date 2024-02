United States Lime, Minerals Aktie: Schlimme Zeiten!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über United States Lime & Minerals in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die abnehmende Aufmerksamkeit und die geringere Diskussion über das Unternehmen deuten darauf hin, dass es derzeit weniger im Fokus der Anleger steht. Dadurch erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Von der technischen Analyse her betrachtet, liegt der aktuelle Kurs der United States Lime & Minerals bei 256,66 USD, was einer Entfernung von +22,36 Prozent vom GD200 (209,75 USD) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 235,68 USD, was einem Abstand von +8,9 Prozent entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage, so wird der Kurs der Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von United States Lime & Minerals um 731 Prozent darunter. Die Branche "Baumaterialien" verzeichnet eine mittlere Rendite von 800,43 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von United States Lime & Minerals bei 0,35 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Differenz zur durchschnittlichen Dividendenrendite der "Baumaterialien"-Branche beträgt -8342,48 Prozent. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.