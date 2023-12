United States Lime, Minerals Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

United States Lime & Minerals wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 18,22, was 81 Prozent niedriger ist als das Branchen-KGV von 94,06. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 12,73 Punkte, was darauf hindeutet, dass United States Lime & Minerals momentan überverkauft ist. Daher wird die Aktie auch in diesem Punkt als "Gut" bewertet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 33,64, was bedeutet, dass United States Lime & Minerals hier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte United States Lime & Minerals eine Performance von 49,37 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche im Durchschnitt um 14,6 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +34,78 Prozent im Branchenvergleich für United States Lime & Minerals. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung für United States Lime & Minerals war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.