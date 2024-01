United States Lime, Minerals Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Dividende von United States Lime & Minerals steht derzeit im Verhältnis zum Aktienkurs bei 0, was einer negativen Differenz von -8286,76 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Baumaterialienunternehmen entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von United States Lime & Minerals bei 18,22, was unter dem Branchendurchschnitt von 94,47 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine positive Veränderung bei United States Lime & Minerals festgestellt werden. Dies ist auf eine erhöhte Aufmerksamkeit in den sozialen Medien und eine positive Stimmung unter Marktteilnehmern zurückzuführen. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs der United States Lime & Minerals-Aktie deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was einer positiven Entwicklung von +17,76 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Entwicklung von +8,39 Prozent. Aufgrund dieser Werte erhält das Unternehmen in der technischen Analyse ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Insgesamt wird United States Lime & Minerals aufgrund der positiven fundamentalen und technischen Kriterien sowie des gestiegenen Sentiments mit einem insgesamt "Gut"-Rating bewertet.