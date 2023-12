United States Cellular Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Für United States Cellular betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 46,69 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,26, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie von United States Cellular ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 118,56 auf, was 248 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 34,08. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich zur Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" konnte United States Cellular in den letzten 12 Monaten eine Performance von 120,18 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 87,87 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +32,3 Prozent im Branchenvergleich, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analystenmeinungen zu United States Cellular führen zu einer Gesamteinstufung von "Neutral", da 0 Kaufempfehlungen, 1 Halten-Empfehlung und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 27 USD, was einer negativen Kursentwicklung von -35 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie mit "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt die Untersuchung der Analysten eine Einstufung als "Neutral".