United States Cellular Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf United States Cellular ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analystenbewertungen der vergangenen zwölf Monate ergeben eine durchschnittliche Bewertung von "Neutral" mit keiner positiven und einer neutralen Meinung. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber die durchschnittliche Kursprognose deutet auf ein Abwärtspotenzial von -32,47 Prozent hin, was als "Schlecht"-Empfehlung zu interpretieren ist.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass United States Cellular auf 7-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist das Unternehmen jedoch weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Sentiment-Analyse deutet darauf hin, dass die Stimmung in den letzten Wochen für United States Cellular deutlich schlechter geworden ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet.

Insgesamt wird die Aktie von United States Cellular daher aufgrund der Anleger-Stimmung, Analysteneinschätzung, des Relative-Stärke-Index sowie des Sentiments und Buzz mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.