United States Cellular Aktie: Das hat Konsequenzen!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 1 Bewertung für die United States Cellular-Aktie abgegeben, wobei 0 als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Daraus ergibt sich ein "Neutral"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 27 USD, was einem Abwärtspotenzial von -19,09 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertung wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über United States Cellular überwiegend positive Diskussionen geführt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die Dividendenrendite von United States Cellular beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 7,75 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 90,12 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das United States Cellular-Wertpapier daher in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.