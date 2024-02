United States Cellular Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

United States Cellular wird mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 118,56 bewertet, was über dem Branchendurchschnitt von 36,07 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten gemischte Einschätzungen abgegeben, mit einem Durchschnitt von "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 27 USD, was einem möglichen Rückgang um -35,28 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationssektor hat die United States Cellular-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 120,18 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von -3,77 Prozent liegt. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die United States Cellular-Aktie liegt sowohl auf 7-tägiger als auch auf 25-tägiger Basis im neutralen Bereich, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält die Aktie aufgrund der fundamentalen Bewertung und der Analystenmeinungen eine "Neutral"-Empfehlung.