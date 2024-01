United States Cellular Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für United States Cellular wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 57,36 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,4, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in der Internet-Kommunikation bezüglich United States Cellular haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 27 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 40,51 USD einem möglichen Rückgang um -33,35 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von United States Cellular liegt bei 118, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 34,11 als überbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser fundamentalen Stufe.